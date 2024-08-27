《黑神話：悟空》掀熱潮 童子賢：帶動科技落實至消費者端
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-27 16:32
中國國產 3A 級遊戲《黑神話：悟空》掀起一波熱潮，也帶動顯卡族群連兩日大漲。對此，和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (27) 日指出，雖然不清楚悟空對硬體有什麼需求，不過相信可以帶動科技產業落實至消費者端。
童子賢今天出席第 40 屆台灣創投年會，談到近日《黑神話：悟空》熱潮表示，雖然不清楚這款遊戲對硬體有什麼特別需求，但他認為，無論是觀賞影視的電影或細過，抑或是網路上 OTP 或電玩遊戲，都有一個共同特色，就是會帶動硬體的消費。
童子賢進一步說明，如果像悟空這樣的新遊戲，需要新的顯卡，便有機會帶動硬體加裝顯卡，有望產生堆疊效果，一旦顯卡普及，未來也會有更多的遊戲開發者利用硬體優勢，開發出更有趣、聲光效果更佳的遊戲，同時也有助於科技產業落實至消費者端。
另外，童子賢也說，隨著時序進到秋天，也代表著「秋收」，許多廠商陸續發表新產品，將有望帶動新一波的消費潮，上半年與下半年的營收占比分別為 45% 與 55%，看好未來半年會有一波不錯的熱潮。
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