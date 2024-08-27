AI、Apple成台股Q4主旋律 法人：主動式基金有優勢

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-27 10:24

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聯準會主席鮑爾 23 日在全球央行會議中明示 9 月降息，投資人期待種種利多是否能反映在台股之上。國泰投信表示，歷史資料來看，Q4 將進入科技業旺季，加上美國科技類股與台系供應鏈高度相關，本周可觀察輝達最新財報，有望刺激如台積電、聯發科、廣達下半年營收表現，惟個股買進成本高，遇到股市震盪期間心態易受影響，投資人可利用主動式基金逢低分批佈局方式介入。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，台灣加權指數以科技股為重，光是權值三王台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、聯發科 ()2454-TW 的總市值，就佔指數比重達 41%，在 AI 題材加持下台股仍看多，加上近期市場聚焦下月蘋果新機發布，新增 Apple Intelligence 系統有望掀起換機潮，法人預估 iPhone 第三季出貨率將季增 33%、年增 4%，優於歷年同季表現，帶動 AI、Apple 供應鏈股走揚。

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梁恩溢表示，台股短線以個股表現為主，建議投資人可借道主動式基金介入，掌握上漲契機。國泰台灣高股息基金前十大持股中即包含台積電、鴻海、聯發科、廣達等受惠概念股。

其中，鴻海在 21 日宣布擴大海外投資，金額達新台幣 268.72 億元，鞏固電子代工龍頭地位；IC 設計龍頭聯發科則在 7 月時寫下自身最強營收紀錄，獲利新台幣 465.1 億元，年增 43.59%，手握輝達晶片訂單之外，更準備推出最新天璣 9400 旗艦手機晶片，下半年績效看好。