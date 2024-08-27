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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco de Chile - ADRBCH-US的目標價調升至26元，幅度約4%

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 10:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Banco de Chile - ADR(BCH-US)提出目標價估值：中位數由25元上修至26元，調升幅度4%。其中最高估值28.99元，最低估值22元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予Banco de Chile - ADR評價：積極樂觀4位、保持中立6位、保守悲觀1位。

Banco de Chile - ADR今(27日)收盤價為25.6元。近5日股價上漲4%，標普指數上漲0.15%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股BCH市場預估目標價

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