鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco de Chile - ADR(BCH-US)EPS預估上修至2.33元，預估目標價為24.58元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 10:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Banco de Chile - ADR(BCH-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.23元上修至2.33元，其中最高估值2.45元，最低估值2.05元，預估目標價為24.58元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.45(2.45)
|2.6
|2.99
|最低值
|2.05(2.05)
|2.11
|2.24
|平均值
|2.29(2.27)
|2.36
|2.59
|中位數
|2.33(2.23)
|2.36
|2.51
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|33.22億
|37.93億
|41.90億
|最低值
|30.08億
|30.95億
|33.35億
|平均值
|32.22億
|33.94億
|36.84億
|中位數
|32.77億
|33.33億
|35.07億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.67
|1.16
|2.06
|3.19
|2.93
|營業收入
|39.19億
|33.16億
|38.65億
|62.18億
|62.42億
詳細資訊請看美股內頁：
Banco de Chile - ADR(BCH-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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