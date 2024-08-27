鼎泰豐宣布收掉華北14家門市 陸媒：中國中高端餐飲面臨挑戰

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-27 07:36

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台灣知名餐飲品牌鼎泰豐周一（26 日）宣布重大消息，將於 10 月底前陸續結束華北 14 家門市的營業，凸顯中國中高端餐飲面臨的挑戰。

據《界面新聞》報導，北京恆泰豐餐飲公司周一宣布，由於營業執照二十年期限已滿，且董事會未能就續展達成一致意見，公司決定於 10 月 31 日前陸續結束以下 14 家門市：北京漁陽店、SKP 店、西單店、芳草地店、APM 店、國貿店、翠微百貨店、世紀金源店，天津恆隆店、萬象城店，以及青島嘉年華 · 海信廣場 VILLAGE 店、海信廣場店，和西安 SKP 店、廈門磐基店。

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該公告指出，公司將妥善處理員工經濟補償金與安置事宜，並依法保障儲值卡會員的合法權益。

有關關店流程和原因的問題，北京恆泰豐餐飲公司接聽者表示，無法回答該問題，以微信號「鼎泰豐 DTF」發布的消息為准，但消費者仍下可以在上海、浙江、深圳、廣州等地鼎泰豐用餐，本次關閉主要涉及華北門市。

周一下午，在鼎泰豐翠微店，這家店外張貼的通知顯示，該店將於 8 月 31 日正式關店。從櫥窗可以看到兩名包子師傅正在不停地做包子，5 點半正處於晚飯時段，店內只有 2 桌客人。

據《界面新聞》報導，一名翠微百貨店店員說，翠微百貨店關店原因是虧錢，他不清楚其他門市關閉的緣由。

另一位店員則表示，這是上層管理人員的意思，但他強調，儘管還有三天關店，菜品一樣有保障。

《界面新聞》指出，從餐飲大環境看，今年中高端餐飲正面臨行業性衰退的挑戰。

大眾點評網站的資料顯示，鼎泰豐的客單價介於人民幣 120～150 元，自 2023 年以來，餐飲行業降價潮來襲，鼎泰豐「高端小籠包」的定位被一部分消費者放棄，還有一些用過餐的消費者，在點評網站寫上「沒有性價比」等評語。