盤後速報 - 裕融(9941)下週(8月27日)除息6.1元，預估參考價145.4元
鉅亨網新聞中心 2024-08-20 17:05
裕融(9941-TW)下週(8月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.1元。
以今日(8月20日)收盤價151.50元計算，預估參考價為145.4元，息值合計為6.1元，股息殖利率4.03%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
裕融(9941-TW)所屬產業為其他業，主要業務為汽車分期付款買賣業務。展示車業務。近5日股價下跌2.61%，集中市場加權指數上漲2.92%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/27
|151.50
|6.1
|4.03%
|0.0
|2023/07/25
|212.5
|5.6
|2.64%
|1.0
|2022/07/26
|214.0
|5.5
|2.57%
|1.7
|2021/08/24
|181.5
|4.7
|2.59%
|1.5
|2020/08/25
|113.5
|4.5
|3.96%
|1.0
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