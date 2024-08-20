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鉅亨速報

盤後速報 - 裕融(9941)下週(8月27日)除息6.1元，預估參考價145.4元

鉅亨網新聞中心 2024-08-20 17:05


裕融(9941-TW)下週(8月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.1元。

以今日(8月20日)收盤價151.50元計算，預估參考價為145.4元，息值合計為6.1元，股息殖利率4.03%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

裕融(9941-TW)所屬產業為其他業，主要業務為汽車分期付款買賣業務。展示車業務。近5日股價下跌2.61%，集中市場加權指數上漲2.92%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/27 151.50 6.1 4.03% 0.0
2023/07/25 212.5 5.6 2.64% 1.0
2022/07/26 214.0 5.5 2.57% 1.7
2021/08/24 181.5 4.7 2.59% 1.5
2020/08/25 113.5 4.5 3.96% 1.0

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裕融151.51.68%

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