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鉅亨速報

盤後速報 - 宏捷科(8086)次交易(27)日除息1元，參考價102.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:06


宏捷科(8086-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為102.5元，相較今日收盤價103.50元，息值合計為1.0元，股息殖利率0.97%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/27 103.50 1.0 0.97% 0.0
2022/07/06 70.7 2.8 3.96% 0.0
2021/07/16 186.0 2.8 1.51% 0.0
2020/06/30 90.6 1.7 1.88% 0.0
2019/06/25 57.4 1.5 2.61% 0.0

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