盤後速報 - 宏捷科(8086)次交易(27)日除息1元，參考價102.5元
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:06
宏捷科(8086-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
首日參考價為102.5元，相較今日收盤價103.50元，息值合計為1.0元，股息殖利率0.97%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/27
|103.50
|1.0
|0.97%
|0.0
|2022/07/06
|70.7
|2.8
|3.96%
|0.0
|2021/07/16
|186.0
|2.8
|1.51%
|0.0
|2020/06/30
|90.6
|1.7
|1.88%
|0.0
|2019/06/25
|57.4
|1.5
|2.61%
|0.0
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