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鉅亨速報

盤後速報 - 新纖(1409)次交易(27)日除息0.55元，參考價16.35元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05


新纖(1409-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.55元。

首日參考價為16.35元，相較今日收盤價16.90元，息值合計為0.55元，股息殖利率3.25%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/27 16.90 0.55 3.25% 0.0
2023/08/31 16.55 1.0 6.04% 0.0
2022/08/30 19.3 1.4 7.25% 0.0
2021/08/31 20.8 1.1 5.29% 0.0
2020/09/01 12.2 0.55 4.51% 0.0

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