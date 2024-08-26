盤後速報 - 新纖(1409)次交易(27)日除息0.55元，參考價16.35元
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05
新纖(1409-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.55元。
首日參考價為16.35元，相較今日收盤價16.90元，息值合計為0.55元，股息殖利率3.25%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/27
|16.90
|0.55
|3.25%
|0.0
|2023/08/31
|16.55
|1.0
|6.04%
|0.0
|2022/08/30
|19.3
|1.4
|7.25%
|0.0
|2021/08/31
|20.8
|1.1
|5.29%
|0.0
|2020/09/01
|12.2
|0.55
|4.51%
|0.0
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