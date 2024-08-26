盤後速報 - 欣巴巴(9906)下週(9月2日)除息5.36元，預估參考價194.14元
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05
欣巴巴(9906-TW)下週(9月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.36元。
以今日(8月26日)收盤價199.50元計算，預估參考價為194.14元，息值合計為5.36元，股息殖利率2.69%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
欣巴巴(9906-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。室內裝潢設計施工承包業務。其他。近5日股價下跌8.49%，集中市場加權指數下跌0.86%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/02
|199.50
|5.35678
|2.69%
|0.0
|2023/09/04
|59.8
|4.57228
|7.65%
|0.0
|2022/09/07
|49.1
|0.6583
|1.34%
|0.0
|2018/08/28
|12.45
|0.0
|0.0%
|1.1771
|2017/11/01
|17.950001
|0.0
|0.0%
|0.6523
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