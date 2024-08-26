search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 欣巴巴(9906)下週(9月2日)除息5.36元，預估參考價194.14元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05


欣巴巴(9906-TW)下週(9月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.36元。

以今日(8月26日)收盤價199.50元計算，預估參考價為194.14元，息值合計為5.36元，股息殖利率2.69%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

欣巴巴(9906-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。室內裝潢設計施工承包業務。其他。近5日股價下跌8.49%，集中市場加權指數下跌0.86%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/02 199.50 5.35678 2.69% 0.0
2023/09/04 59.8 4.57228 7.65% 0.0
2022/09/07 49.1 0.6583 1.34% 0.0
2018/08/28 12.45 0.0 0.0% 1.1771
2017/11/01 17.950001 0.0 0.0% 0.6523

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22240.120.37%
欣巴巴199.50.00%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿9.88
加權指數法興(售) 槓桿6.01

鉅亨贏指標

了解更多

#穩定獲利股

偏強
欣巴巴

72.73%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
欣巴巴

72.73%

勝率

延伸閱讀


Empty