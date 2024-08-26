盤後速報 - 台富(1454)次交易(27)日除息0.25元，參考價19.4元
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05
台富(1454-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。
首日參考價為19.4元，相較今日收盤價19.65元，息值合計為0.25元，股息殖利率1.27%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/27
|19.65
|0.25
|1.27%
|0.0
|2023/08/24
|17.8
|0.25
|1.4%
|0.0
|2022/07/14
|13.2
|0.5
|3.79%
|0.0
|2021/09/02
|10.5
|0.2
|1.9%
|0.0
|2020/08/21
|8.2
|0.2586
|3.15%
|0.0
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