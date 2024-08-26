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鉅亨速報

盤後速報 - 台富(1454)次交易(27)日除息0.25元，參考價19.4元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05


台富(1454-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。

首日參考價為19.4元，相較今日收盤價19.65元，息值合計為0.25元，股息殖利率1.27%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/27 19.65 0.25 1.27% 0.0
2023/08/24 17.8 0.25 1.4% 0.0
2022/07/14 13.2 0.5 3.79% 0.0
2021/09/02 10.5 0.2 1.9% 0.0
2020/08/21 8.2 0.2586 3.15% 0.0

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