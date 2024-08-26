〈走進中國〉搶起來了！「悟空」火了 這幾個地方都說：我這兒才是孫悟空老家

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-26 07:26

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中國第一款 3A 遊戲大作《黑神話：悟空》在 8 月 20 日正式發行，引起眾多關注。

隨著悟空爆火，江蘇連雲港、山東泰安等地官方自稱是孫悟空老家。

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有網友表示，孫悟空是小說裡的人物，就算有籍貫，又怎麼會有這麼多「老家」呢？

江蘇連雲港

「連雲港發布」公眾號在 8 月 21 日發文稱，江蘇連雲港是一座被譽為「孫悟空老家」的城市。在《西遊記》中，孫悟空老家花果山的原型，就是連雲港市的花果山。

位於連雲港海州區的花果山風景區，接著在 8 月 22 日發布消息，稱所有通關《黑神話：悟空》的玩家，到「大聖老家花果山」都可以免費遊玩。今年 12 月 31 日前，遊客可持本人身分證、遊戲內通關截圖等證明，到景區換票，免門票入園。

據《北京青年報》報導，連雲港花果山風景區工作人員說，連雲港花果山屬於雲台山的一部分，歷史悠久，早在上世紀 80 年代，就有專家學者認證稱，連雲港花果山風景區的山，就是吳承恩筆下的花果山。

山東泰安

山東泰安市文化和旅遊局在 8 月 21 日發文稱，孫悟空的老家花果山原型是泰山傲徠峰。

文中介紹，孫悟空為「傲來國」籍「人氏」，依傍的是泰山岱頂西南的傲徠峰，「早期的西遊故事中不曾用『傲來』名號，而《西遊記》作者虛構悟空『傲來國』籍，就一定是直接受岱頂西南之『傲徠山』的啟發並借其名而來。」

文中提到，傲徠山與《西遊記》所寫「花果山」為「十洲之祖脈，三島之來龍」，為「擎天柱」、「大地根」，又有「水簾洞」等重要特徵相合，「東岳泰山，具體來說，其岱頂西南之傲來山即傲徠峰，是《西遊記》作者虛構『花果山』的原型，應該是合乎實際的」。

福建順昌

福建順昌縣委宣傳部在 8 月 21 日發文稱，齊天大聖其實是個「福建猴」，福建順昌更是被稱為「大聖祖地」。

順昌縣委宣傳部說，《黑神話：悟空》是 8 月 20 日發售，這一天是農曆七月十七，當天順昌縣鄭坊峰嶺村也展開 2024 年度大聖信俗文化活動，「《黑神話：悟空》選擇在這樣一個富有象徵意義的日子發售，其實與福建順昌大聖信俗文化緊密相連」。

順昌縣委宣傳部發布表示，順昌縣作為大聖信俗的發源地，比《西遊記》還要早至少 200 年。在順昌寶山南天門右側有一石頭小屋，內為「雙聖」墓，兩通石碑分刻「齊天大聖」和「通天大聖」。

文中提到：「大聖文化在順昌廣為流傳，可上溯到唐末五代，由於受眾廣泛，活動眾多，在民間影響力不斷擴大。經過歲月洗禮，靈猴崇拜漸漸上升為一種文化。順昌大聖信俗中的神猴形象逐漸被刻印故事家所吸納、採用和改造，並廣泛流傳，為《西遊記》的孫悟空形象培育了雛形。」

哪裡才是孫悟空老家呢？

中國學者指出，孫悟空是《西遊記》的人物，但在吳承恩之前，社會已經流傳著一些根據唐僧取經經歷而創作改編的民間傳說，其中就出現了早期的孫悟空、豬八戒等人物。可以說，中國的民間藝人，才是孫悟空最早的創造者。