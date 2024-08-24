台股Q3卡位才賺！選「這族群」比電子科技表現更靚

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-24 14:00

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近期台股處於歷史高位，市場資金相關謹慎，本週連續數日成交量走低，賣壓沉重，野村投信團隊建議時序進入電子股旺季，擁有創新技術且業績前景佳的科技類股動能看好，不妨趁第三季結束前，分批進場布局創新科技，迎接全年爆發力最強的時刻。

本波台股自 8/6 低檔反彈，最大漲點近 3000 點且封閉向下跳空缺口，順利脫離超跌區。目前加指數已回升至季線反壓區，但成交量遠低於月均量，國內外財報法說近尾聲，消息面平淡雖有利於股市穩定，但無法挹注向上攻堅動能，市場關注全球央行年會及下週 8/28 Nvidia 財報法說。

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美國公布 8 月製造業 PMI 低於預期，美股四大指數同步收黑，台股歷經連日上漲，近期加權指數震盪走低，市場觀望聯準會主度鮑爾發言，台股量能持續萎縮，加上輝達將於下周 (8/28) 公布財報，市場觀望心態濃厚，加權指數季線面臨反壓，量能委縮，讓不少投資人擔心台股是否修正回馬槍又來了？

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，短線急漲之後再度回檔實屬正常，待籌碼反覆沉澱後，伴隨美聯準會降息在即、美總統大選政策利多催票可期與傳統電子旺季，第四季台股仍有再往上攻的機會，對於中長線投資人反而可留意分批加碼的機會。

張繼文進一步分析指出，根據彭博統計，自 2016 年以來不同季度進場布局台股，以第三季進場之平均表現最為亮眼。以加權指數為例，第三季底進場並持有 3 個月的平均表現為 5.5%，高於全年其他季度；其中若觀察權重較大的電子指數，平均表現亦達全年最高的 6.6%，並且優於大盤；然而，若進一步聚焦創新科技相關族群，如 00935 野村臺灣創新科技 50 ETF，第三季底進場之 3 個月平均表現更達 9.0%，表現較大盤與電子指數更為亮眼。

00935 ETF 經理人林怡君表示，由於台股長期向上、且目前總經與企業基本面沒有改變，從中長期佈局角度來看，當市場出現回檔或區間橫向整理時，反而是分批布局的好時機，因為股市表現最終仍將回歸基本面如企業獲利與成長性，尤其是未來較具成長潛力的創新科技題材，中長期仍將是較具向上動能的族群。