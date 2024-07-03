泓德能源攜手澳洲電力零售商ZEN Energy 簽電廠合作協議

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-03 15:11

泓德能源 (6873-TW) 與澳洲電力零售商 ZEN Energy 簽訂備忘錄，內容包含 500 MW 的光儲電廠使用協議 (Tolling Agreement)、4MW 虛擬電廠合作以及儲能案場開發。此外，泓德能源未來也將攜手 ZEN Energy 共同合作綠氫等綠色能源事業。

光儲電廠使用協議 (Tolling Agreement) 是澳洲電力市場獨有的方案，由電力零售商與電廠擁有者簽訂使用協議，提供電廠擁有者穩定且長期的收入，電力零售商可依供電與營運需求，及與電廠約定條件操作電廠設施投入電力市場進行交易，以達到獲益最大化與避險之目的。

泓德能源今年 4 月正式在澳洲成立分公司，輸出自有品牌 TITAN 提供的軟硬整合服務，未來規劃在澳洲投入現貨市場、輔助服務市場與容量市場。目前已取得 70 MW 的儲能案場開發及工程，並有 5MW 的光儲案場預計下半年度開工，同時與 ZEN Energy 簽訂光儲電廠使用協議，確保擁有穩定且長期的收入來源。未來也將藉由與 ZEN Energy 的合作，強化泓德能源對於澳洲電力市場的布局，進而將智慧電力系統 TITAN 落地參與當地運作。

ZEN Energy 於 2004 年在南澳成立，初期以屋頂型太陽光電為主要業務，2017 年取得電力零售商執照，也是南澳政府第一個簽訂長期 (15 年) 電力零售合約的供應商。2022 年銷售量達到一年 100 萬 MWh，電力來源主要是風力和光電等再生能源。