鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)EPS預估上修至4.81元，預估目標價為122.56元
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 12:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.73元上修至4.81元，其中最高估值5.62元，最低估值3.89元，預估目標價為122.56元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.62(5.62)
|6.23
|6.76
|5.62
|最低值
|3.89(3.89)
|3.78
|4.22
|5.62
|平均值
|4.73(4.7)
|5.18
|5.56
|5.62
|中位數
|4.81(4.73)
|5.25
|5.36
|5.62
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|395.76億
|433.37億
|473.19億
|522.87億
|最低值
|375.61億
|402.60億
|425.07億
|522.87億
|平均值
|385.58億
|419.09億
|453.33億
|522.87億
|中位數
|385.99億
|419.64億
|454.74億
|522.87億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.00
|-0.25
|3.92
|3.32
|10.35
|營業收入
|263.19億
|229.27億
|274.16億
|334.54億
|396.09億
詳細資訊請看美股內頁：
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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