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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)EPS預估上修至4.81元，預估目標價為122.56元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 12:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.73元上修至4.81元，其中最高估值5.62元，最低估值3.89元，預估目標價為122.56元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.62(5.62)6.236.765.62
最低值3.89(3.89)3.784.225.62
平均值4.73(4.7)5.185.565.62
中位數4.81(4.73)5.255.365.62

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值395.76億433.37億473.19億522.87億
最低值375.61億402.60億425.07億522.87億
平均值385.58億419.09億453.33億522.87億
中位數385.99億419.64億454.74億522.87億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.00-0.253.923.3210.35
營業收入263.19億229.27億274.16億334.54億396.09億

詳細資訊請看美股內頁：
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFMX

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