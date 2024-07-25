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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)EPS預估上修至4.69元，預估目標價為122.12元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 22:15

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.57元上修至4.69元，其中最高估值5.62元，最低估值3.31元，預估目標價為122.12元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.62(5.62)6.347.175.62
最低值3.31(3.31)3.413.775.62
平均值4.64(4.59)5.165.575.62
中位數4.69(4.57)5.195.375.62

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值404.50億434.21億473.19億522.87億
最低值377.13億402.60億425.07億492.63億
平均值386.54億419.79億452.84億507.75億
中位數386.25億418.85億451.32億507.75億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入263.19億229.27億274.16億334.54億396.09億

詳細資訊請看美股內頁：
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFMX

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