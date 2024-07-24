鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)EPS預估下修至4.57元，預估目標價為121.94元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 12:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.74元下修至4.57元，其中最高估值5.62元，最低估值3.31元，預估目標價為121.94元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.62(5.62)
|6.34
|7.17
|5.62
|最低值
|3.31(3.31)
|3.41
|3.77
|5.62
|平均值
|4.59(4.7)
|5.13
|5.44
|5.62
|中位數
|4.57(4.74)
|5.13
|5.23
|5.62
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|404.50億
|444.04億
|473.19億
|522.87億
|最低值
|377.13億
|402.60億
|425.07億
|492.63億
|平均值
|388.20億
|421.05億
|451.67億
|507.75億
|中位數
|387.61億
|419.79億
|448.90億
|507.75億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|263.19億
|229.27億
|274.16億
|334.54億
|396.09億
詳細資訊請看美股內頁：
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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