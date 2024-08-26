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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至2.7元，預估目標價為180元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 12:11


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對南電(8046-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.87元下修至2.7元，其中最高估值7.04元，最低估值1.32元，預估目標價為180元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值7.04(15.5)11.4115.14
最低值1.32(1.32)4.366.85
平均值3.08(4.03)8.512.14
中位數2.7(2.87)9.2713.28

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值38,585,00051,441,34063,161,190
最低值34,181,34040,933,00046,179,980
平均值35,753,34045,708,12053,676,960
中位數35,546,31046,078,88052,683,340

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS930.0516.385.67
營業收入
(單位：新台幣千元)		42,252,57864,646,83652,228,45738,512,743

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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