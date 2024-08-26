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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至28.19元，預估目標價為578元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 12:11


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對台光電(2383-TW)做出2024年EPS預估：中位數由28.02元上修至28.19元，其中最高估值29.43元，最低估值26.66元，預估目標價為578元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值29.43(29.43)36.5942.8
最低值26.66(26.12)24.9629.82
平均值27.92(27.8)30.8935.05
中位數28.19(28.02)31.0833.78

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值62,990,49072,282,82085,127,180
最低值58,180,00061,718,00064,457,000
平均值61,242,08067,255,23074,881,390
中位數61,502,01067,930,37074,241,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS16.3515.2416.511.33
營業收入
(單位：新台幣千元)		41,296,21738,672,54938,500,02627,200,786

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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