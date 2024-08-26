鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至28.19元，預估目標價為578元
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 12:11
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對台光電(2383-TW)做出2024年EPS預估：中位數由28.02元上修至28.19元，其中最高估值29.43元，最低估值26.66元，預估目標價為578元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|29.43(29.43)
|36.59
|42.8
|最低值
|26.66(26.12)
|24.96
|29.82
|平均值
|27.92(27.8)
|30.89
|35.05
|中位數
|28.19(28.02)
|31.08
|33.78
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|62,990,490
|72,282,820
|85,127,180
|最低值
|58,180,000
|61,718,000
|64,457,000
|平均值
|61,242,080
|67,255,230
|74,881,390
|中位數
|61,502,010
|67,930,370
|74,241,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|16.35
|15.24
|16.5
|11.33
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|41,296,217
|38,672,549
|38,500,026
|27,200,786
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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