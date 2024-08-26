鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估上修至79.31元，預估目標價為3875元
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 12:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2024年EPS預估：中位數由78.78元上修至79.31元，其中最高估值89.78元，最低估值72.77元，預估目標價為3875元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|89.78(89.78)
|112.43
|189.09
|269.01
|最低值
|72.77(72.77)
|91.26
|152.61
|269.01
|平均值
|79.52(79.34)
|104.02
|164.45
|269.01
|中位數
|79.31(78.78)
|104.33
|159.89
|269.01
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|52,861,000
|63,576,720
|93,338,610
|132,375,600
|最低值
|43,310,000
|53,400,000
|80,827,220
|132,375,600
|平均值
|50,524,980
|57,775,430
|90,243,290
|132,375,600
|中位數
|51,361,990
|57,383,070
|91,915,500
|132,375,600
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|45.47
|25.69
|21.34
|13.61
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,481,576
|13,725,204
|10,428,276
|7,078,919
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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