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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估上修至79.31元，預估目標價為3875元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 12:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2024年EPS預估：中位數由78.78元上修至79.31元，其中最高估值89.78元，最低估值72.77元，預估目標價為3875元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年2027年
最高值89.78(89.78)112.43189.09269.01
最低值72.77(72.77)91.26152.61269.01
平均值79.52(79.34)104.02164.45269.01
中位數79.31(78.78)104.33159.89269.01

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年2027年
最高值52,861,00063,576,72093,338,610132,375,600
最低值43,310,00053,400,00080,827,220132,375,600
平均值50,524,98057,775,43090,243,290132,375,600
中位數51,361,99057,383,07091,915,500132,375,600

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS45.4725.6921.3413.61
營業收入
(單位：新台幣千元)		30,481,57613,725,20410,428,2767,078,919

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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