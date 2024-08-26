鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)EPS預估下修至15.31元，預估目標價為173.08元
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 12:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中租-KY(5871-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15.39元下修至15.31元，其中最高估值16.21元，最低估值14.69元，預估目標價為173.08元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|16.21(16.21)
|19.06
|22.1
|最低值
|14.69(14.69)
|15.73
|17.09
|平均值
|15.33(15.37)
|17.47
|19.45
|中位數
|15.31(15.39)
|17.52
|19.17
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|108,282,400
|119,044,340
|132,213,000
|最低值
|104,577,000
|118,118,000
|131,271,570
|平均值
|106,515,470
|118,581,170
|131,742,290
|中位數
|106,687,000
|118,581,170
|131,742,290
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|15.15
|17.17
|14.8
|12.2
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|97,525,510
|86,608,165
|72,159,554
|59,477,759
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5871/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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