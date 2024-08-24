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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估上修至78.31元，預估目標價為3700元

鉅亨網新聞中心 2024-08-24 08:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2024年EPS預估：中位數由77.84元上修至78.31元，其中最高估值89.78元，最低估值72.77元，預估目標價為3700元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值89.78(89.78)112.43169.3
最低值72.77(72.58)91.26152.61
平均值79.3(79.68)102.77159.52
中位數78.31(77.84)101.61158.18

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值52,861,00070,075,00093,338,610
最低值43,310,00053,400,00080,827,220
平均值50,262,94059,205,26090,009,350
中位數50,885,26057,774,00092,418,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS45.4725.6921.3413.61
營業收入
(單位：新台幣千元)		30,481,57613,725,20410,428,2767,078,919

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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