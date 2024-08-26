中企援俄！美國把39家中企打入「實體清單」 烏克蘭總統道謝

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-26 07:33

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美國政府上周五（23 日）公布了計劃於 8 月 27 日正式發布新版「實體清單」，商務部工業和安全局以威脅國家安全和外交政策利益為由，將 39 家中企列入「實體清單」，包括海能達等企業。

美國商務部表示，這些中國實體向俄羅斯實體供應了美國原產和美國品牌的零件，而這些俄羅斯實體自烏克蘭戰爭爆發以來一直受到制裁，或者與俄羅斯國防工業基地有其他聯繫，違反美國《出口管理條例》，因此這些中國實體被列入「實體清單」。

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上述 39 個實體主要分布在電子元器件分銷商、通信（海能達）、物流、進出口貿易等行業。

美國財政部和國務院上周五也在涉俄制裁項目下，宣布把約 400 個俄羅斯或第三國的個人和實體列入了 SDN 名單，其中就包括 42 個中國實體。這是美國在今年 2 月、5 月、6 月之後，第四次大規模增加涉俄 SDN 名單行動。

美國 SDN 名單是指：特別指定國民名單（Specially Designated Nationals And Blocked Persons List），是由美國財政部下屬海外資產管理辦公室（Office of Foreign Assets Control, OFAC）負責管理的名單。

SDN 名單上的實體，將會受到美國的經濟制裁，這些措施包括但不限於資產凍結、交易禁止和接入美國金融系統的限制。

SDN 名單的目標，通常包括與特定國家或組織有關聯的個人、公司、團體、飛機及船舶等，這些實體被認定參與了威脅或損害美國外交政策或國家安全目標的活動。

中國商務部發言人周日對此表示，美方的做法是典型的單邊制裁和長臂管轄，破壞國際貿易秩序和規則，阻礙國際間正常經貿往來，影響全球供應鏈穩定，中方強烈不滿，堅決反對，將採取必要措施，維護中國企業的合法權益。