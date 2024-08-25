中東衝突升級！黎巴嫩真主黨射320枚火箭彈 以色列進入48小時緊急狀態

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-25 13:06

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黎巴嫩真主黨周日（25 日）聲稱，對以色列第一階段的襲擊取得成功，此輪襲擊的目標是以色列北部及位於戈蘭高地的梅隆、約夫、納法赫等軍事基地，以色列則頒布進入 48 小時緊急狀態。

黎巴嫩真主黨表示，第一階段共襲擊 11 處目標，目前已向以色列軍事目標發射 320 多枚卡幽沙（Katyusha）火箭彈，以報復以色列在 7 月 30 日擊斃一名真主黨指揮官。

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以色列手機民防預警軟體顯示，當地時間周日清晨，以色列北部拉響密集防空警報。

據《彭博》報導，以色列國防部長葛朗特周日宣布，未來 48 小時內進入緊急狀態，關閉特拉維夫郊外的機場，入境航班轉降鄰國機場。

緊急狀態允許軍方發佈民防指示，限制集會，並關閉相關場所。如果民眾可以快速抵達防空洞，依然可以前往工作場所。救護車服務部門說，目前仍未接到人員傷亡通報。