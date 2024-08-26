烏克蘭指控白俄羅斯：假借演習名義 在邊境集結重兵

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-26 15:00

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烏克蘭周日（25 日）指控白俄羅斯假借演習名義，在邊境集結重兵，警告白俄羅斯不要在莫斯科的壓力下，犯下悲慘錯誤。

據《法新社》報導，烏克蘭外交部在最新聲明中敦促白俄羅斯武裝部隊「停止不友好舉動」，並將部隊撤離邊境。烏克蘭情報發現，白俄「假借演習名義，在靠近烏克蘭北疆的戈麥州（Gomel）集結數量可觀的兵力。

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烏克蘭外交部說，白俄羅斯特種部隊和前瓦格納僱傭軍戰士也被部署在白俄羅斯邊境部隊，而白軍裝備包括坦克、火炮、防空系統和工程設備。

烏克蘭外交部表示：「我們警告，如果白俄羅斯侵犯烏克蘭國界，我國將採取一切必要措施，行使《聯合國憲章》賦予的自衛權。白俄羅斯的所有部隊集中地、軍事設施及補給路線，都會成為烏克蘭武裝部隊的合法目標。」

本月 18 日，俄羅斯全俄國家電視廣播公司曾播出了對白俄羅斯總統盧卡申科的採訪，盧卡申科在受訪中指控烏克蘭在邊境部署的兵力超過 12 萬人。

盧卡申科指出，白俄羅斯注意到了烏克蘭的敵對政策，已在邊境沿線部署了軍隊。

白俄羅斯武裝部隊空軍和防空部隊司令盧基揚諾維奇上周一也表示，向與烏克蘭接壤的邊境派遣了飛機、防空部隊及裝甲部隊。