為「拜習會」鋪路？中國外交部宣布：蘇利文下周訪問北京

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-24 15:23

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中國外交部發言人毛寧周六（24 日）宣布，應中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅邀請，美國總統國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）將於 8 月 27 日至 29 日訪華，舉行新一輪中美戰略溝通。

白宮已於周五宣布蘇利文訪問中國的行程，他將是 2016 年以來首位訪問中國的白宮國安顧問。

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據美媒《Axios》周五報導，知情人士透露，蘇利文計劃下周訪中，並與王毅舉行會談，為美國總統拜登與中國國家主席習近平今年稍後可能舉行的最後一次峰會做準備。

習近平與拜登最近一次見面是去年 11 月舊金山「拜習會」。拜登上月宣布退選，並打算把更多時間投入外交領域。

據《Axios》報導，巴西將在 11 月舉行 G20 領袖峰會，屆時美中領導人可能會利用這個場合舉行會談。

另據《路透》報導，一名美國高階官員表示，蘇利文訪問北京會提及的問題，包括台灣、美中雙邊軍事會談、中國對俄羅斯國防工業的支持，以及南海、北韓、中東、緬甸等地緊張局勢。