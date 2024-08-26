通訊軟體Telegram創始人在法國機場被捕 最重恐關20年

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-26 07:32

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即時通訊軟體 Telegram 創始人杜羅夫（Pavel Durov）上周六（24 日）在法國被捕，可能面臨宣揚恐怖主義、洗錢、販毒等指控。

據《法新社》報導，一名不願透露姓名的法國官員透露，杜羅夫上周六晚間 8 時許在法國首都以北的布傑機場（Le Bourget Airport）停機坪遭拘捕。

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他被拘留的原因，跟未適當監管 Telegram 有關，他放任各種消息在 Telegram 上傳播，成為組織犯罪的溫床，被控共謀詐欺、洗錢等罪名，最重恐關 20 年。

消息人士指出：「在他的平台上，他沒有採取任何管制措施，或配合執法機關，導致數不清的犯罪行為發生。」

CoinMarketCap 的數據顯示，截至台灣時間周日下午 3 時 25 分，與 Telegram 密切相關的加密貨幣 Toncoin，在過去 24 個小時內暴跌 16.38%。

現年 40 歲的杜羅夫，生於俄羅斯，現居迪拜，於 2021 年成為法國公民，是社媒平台 VKontakte（VK）和 Telegram 的創始人。

2006 年，杜羅夫受臉書啟發，創立了社交平台 VK，又於 2013 年創辦 Telegram。但管理層意見分歧等原因，杜羅夫於 2014 年辭去 VK 執行長一職，並離開俄羅斯，入籍法國。

目前 VK 已成為俄羅斯最大社交平台，Telegram 在俄羅斯、烏克蘭等國擁有龐大用戶基礎，也是俄羅斯媒體和俄語用戶最主要的社交平台之一，計劃明年用戶數量衝到 10 億。

自 2022 年烏克蘭戰爭打響以來，Telegram 便成為俄烏雙方發布未經證實、有時甚至是誤導性消息的平台，烏克蘭官員和俄羅斯政府都喜歡在 Telegram 發訊息。

據《富比士》（Forbes）估算，杜羅夫的身價高達 155 億美元（新台幣 4,931 億元）。