〈台股風向球〉V轉量急縮遇季線卡關 短線主流選股不選市

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-25 11:50

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台股近期陷入狹幅震盪觀望，周跌 191 點，成交量則縮至 4 周以來新低，本周重量級財報輝達將公布，密切牽動科技股走勢，再加上美國總統大選腳步漸近，9 月候選人辯論將登場，台股交易員認為，各種不確定因素都會限縮短線大盤攻勢，選股不選市格局為主。

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而外資資金顯然部分轉向債券型 ETF 避險，除了買超遠傳 (4904-TW) 達 38 億元，富邦美債 20 年 (00696B-TW)37 億元，富邦 A 級公司債 (00746B-TW) 和聯電 (2303-TW) 分別有 34 億元，復華新興企業債、中信高評級公司債均逾 30 億元。

台股交易員指出，上周仍有多達 15 檔個股漲幅在 20% 上下，顯示多頭火種不滅，仍積極搭上個股題材伺機發動，目前個股表現有望優於大盤。

永豐投顧進一步說明，未來一周美國公布重要的經濟數據有 7 月耐久財訂單、美國首次申請失業救濟金人數、連續申請失業救濟金人數等，目前的數據出現美國恐有就業不振的問題，因此，市場探討 9 月聯準會降息多寡。

而本周輝達將公布財報，市場給予高標準，主要因股價在此前修正過，預期還是可符合大多數期望。

另一方面，美國總統大選進入高峰，9 月 10 日會舉辦候選人辯論，上次辯論讓民主黨換將，可見非常關鍵，而政策討論逐漸深入，變數很多。