〈台股風向球〉V轉量急縮遇季線卡關 短線主流選股不選市
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-25 11:50
台股近期陷入狹幅震盪觀望，周跌 191 點，成交量則縮至 4 周以來新低，本周重量級財報輝達將公布，密切牽動科技股走勢，再加上美國總統大選腳步漸近，9 月候選人辯論將登場，台股交易員認為，各種不確定因素都會限縮短線大盤攻勢，選股不選市格局為主。
本周外資再度轉賣 124 億元，主要賣超台積電 (2330-TW)77 億元，中信金 (2891-TW)72 億元，鴻海 (2317-TW)41 億元，聯發科 (2454-TW)28 億元，華城 (1519-TW)18 億元，中興電 (1513-TW)17 億元，是壓盤的主要原因之一。
而外資資金顯然部分轉向債券型 ETF 避險，除了買超遠傳 (4904-TW) 達 38 億元，富邦美債 20 年 (00696B-TW)37 億元，富邦 A 級公司債 (00746B-TW) 和聯電 (2303-TW) 分別有 34 億元，復華新興企業債、中信高評級公司債均逾 30 億元。
台股交易員指出，上周仍有多達 15 檔個股漲幅在 20% 上下，顯示多頭火種不滅，仍積極搭上個股題材伺機發動，目前個股表現有望優於大盤。
永豐投顧進一步說明，未來一周美國公布重要的經濟數據有 7 月耐久財訂單、美國首次申請失業救濟金人數、連續申請失業救濟金人數等，目前的數據出現美國恐有就業不振的問題，因此，市場探討 9 月聯準會降息多寡。
而本周輝達將公布財報，市場給予高標準，主要因股價在此前修正過，預期還是可符合大多數期望。
另一方面，美國總統大選進入高峰，9 月 10 日會舉辦候選人辯論，上次辯論讓民主黨換將，可見非常關鍵，而政策討論逐漸深入，變數很多。
從大盤的走勢看，受制於季線壓力價跌量縮，表示本波反彈已完全收復超跌，市場觀望，甚至恐進一步調整，不過，從上櫃市場看，走勢仍強且交投熱絡，顯示多頭對盤勢有信心，只是短期大盤指數無空間，資金往不占指數的方向活動。
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