〈台幣〉觀望鮑爾談話小貶收31.976元 本周仍強升3.12角

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-23 21:30

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全球央行年會開幕，市場關注美國聯準會主席鮑爾談話，受到美元反彈影響，台北股匯今 (23) 日連袂走軟，新台幣兌美元一度失守 32 元整數大關，終場收在 31.976 元，貶值 1 分，外資觀望氣氛濃厚，全日交投清淡，台北及元太外匯總成交值僅 15.39 億美元。

新台幣兌美元匯率本周展開強勁反彈，近二日轉趨觀望，但本周累計仍強升 3.12 角或 0.98%，周線連四升，回到今年 3 月底的水準。

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新台幣兌美元今天開盤價為 32 元整，最高來到 31.944 元、最低下探 32.015 元，匯價波動不大，部分出口商有實質拋匯需求，但外資進場意願不高，匯價在平盤附近整理，終場收 31.976 元，小貶 1 分。