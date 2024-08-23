奧運轉播爭議被譏冤大頭 中華電回駁：蹭聲量不可取恐阻礙體育傳播業務

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-23 17:49

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中華電信進一步提到，大型國際賽事的轉播權，被授權方非僅承擔轉播授權費用，尚須面臨賽事無法如期舉辦、收視熱度不如預期，甚至成本無法回收的高度風險。

民間企業也依循運動傳播產業的商業規則，致力推廣國內付費收視運動賽事風氣，並投資提供國內用戶優質內容觀賞體驗，呼籲各界對於勇於承擔風險及提供精采國際賽事的平臺，以及內容業者給予支持及肯定。