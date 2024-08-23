奧運轉播爭議被譏冤大頭 中華電回駁：蹭聲量不可取恐阻礙體育傳播業務
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-23 17:49
巴黎奧運落幕，但轉播爭議持續延燒，中華電信 (2412-TW) 遭市議員楊植斗指控是愛爾達「空手套白狼」下的「冤大頭」，對此中華電信今 (23) 日提出最新聲明指出，蹭聲量不可取，且造成社會大眾混淆誤解，也阻礙體育運動傳播業務，恐怕影響台灣體育活動發展。
中華電信指出，向愛爾達 (8487-TW) 採購奧運內容，在符合國際奧委會授權規範下，本於合乎各自經營策略的商業行為。因此對於「空手套白狼」、「冤大頭」等指控，無視企業承擔商業投資的不確定風險，中華電信深感遺憾。
中華電信進一步提到，大型國際賽事的轉播權，被授權方非僅承擔轉播授權費用，尚須面臨賽事無法如期舉辦、收視熱度不如預期，甚至成本無法回收的高度風險。
民間企業也依循運動傳播產業的商業規則，致力推廣國內付費收視運動賽事風氣，並投資提供國內用戶優質內容觀賞體驗，呼籲各界對於勇於承擔風險及提供精采國際賽事的平臺，以及內容業者給予支持及肯定。
此外，中華電信與愛爾達皆為上市公司，須恪守相關公司治理規範，並遵行公司治理程序。不過，有關取得奧運轉播的相關合作約定，因涉及第三方商業行為及營業秘密，均應負有保密及法律遵循義務，中華電信請各界諒解。
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