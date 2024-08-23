Vivo 攜手通路商miko米可推廣vivo V40 系列 官網登錄有機會獲台南住宿券
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-23 13:12
vivo 與通路商 miko 米可宣布合作推廣新款 V40 系列智能手機，凡在門市購買 vivo V40 系列並完成官網登錄的消費者，除了獲得 12 個月螢幕保固外，還有機會贏得台南酒店住宿券、餐券，實地體驗新機攝影能力。
自 8 月 22 日至 9 月 30 日，消費者在 miko 米可門市購買 vivo V40 系列手機，除了獲得 12 個月螢幕意外保固外，還有機會贏得台南福爾摩沙遊艇酒店的雙人住宿券或餐券，獲獎者可以利用 V40 系列的蔡司鏡頭，在台南的旅程中捕捉城市的美食、人文風景，充分體驗新機的強大攝影能力。
vivo V40 系列是品牌首款前後均搭載蔡司光學鏡頭的手機，旨在為消費者帶來專業級的攝影體驗。這款新機回應了市場對高規格相機的需求，根據研調機構 TrendForce 的數據，相機升級仍是 2024 年消費者換機的主要誘因之一。
vivo V40 系列的特色包括前後 5000 萬像素超高畫質鏡頭，搭配 AI 超級合影算法，即使在複雜的拍攝環境中也能保證每個人物的清晰度。此外，V40 Pro 還配備了光學防手震功能和高級感光元件，進一步提升了夜景拍攝的表現。
除了優秀的攝影功能，V40 系列還採用了輕薄設計，配備 5500mAh 大容量電池，並支持 IP68&IP69 級防水。這些特性使其成為當前市場上極具競爭力的中高端手機選擇。
miko 米可表示，除了抽獎活動，消費者在其門市購買還能享受多重保障，包括正品保障、專業服務、售後無憂等。隨著智能手機市場的不斷發展，類似的促銷活動預計將成為各大品牌和零售商吸引消費者的重要策略。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇