Vivo 攜手通路商miko米可推廣vivo V40 系列 官網登錄有機會獲台南住宿券

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-23 13:12

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vivo 與通路商 miko 米可宣布合作推廣新款 V40 系列智能手機，凡在門市購買 vivo V40 系列並完成官網登錄的消費者，除了獲得 12 個月螢幕保固外，還有機會贏得台南酒店住宿券、餐券，實地體驗新機攝影能力。

自 8 月 22 日至 9 月 30 日，消費者在 miko 米可門市購買 vivo V40 系列手機，除了獲得 12 個月螢幕意外保固外，還有機會贏得台南福爾摩沙遊艇酒店的雙人住宿券或餐券，獲獎者可以利用 V40 系列的蔡司鏡頭，在台南的旅程中捕捉城市的美食、人文風景，充分體驗新機的強大攝影能力。

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vivo V40 系列是品牌首款前後均搭載蔡司光學鏡頭的手機，旨在為消費者帶來專業級的攝影體驗。這款新機回應了市場對高規格相機的需求，根據研調機構 TrendForce 的數據，相機升級仍是 2024 年消費者換機的主要誘因之一。

vivo V40 系列的特色包括前後 5000 萬像素超高畫質鏡頭，搭配 AI 超級合影算法，即使在複雜的拍攝環境中也能保證每個人物的清晰度。此外，V40 Pro 還配備了光學防手震功能和高級感光元件，進一步提升了夜景拍攝的表現。

除了優秀的攝影功能，V40 系列還採用了輕薄設計，配備 5500mAh 大容量電池，並支持 IP68&IP69 級防水。這些特性使其成為當前市場上極具競爭力的中高端手機選擇。