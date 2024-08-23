鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西食品公司(BRFS-US)EPS預估上修至0.34元，預估目標價為4.04元
鉅亨網新聞中心 2024-08-23 14:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對巴西食品公司(BRFS-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.29元上修至0.34元，其中最高估值0.43元，最低估值0.19元，預估目標價為4.04元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.43(0.43)
|0.33
|0.32
|最低值
|0.19(0.19)
|0.13
|0.07
|平均值
|0.32(0.3)
|0.2
|0.2
|中位數
|0.34(0.29)
|0.16
|0.2
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|108.73億
|113.77億
|119.85億
|最低值
|103.40億
|105.66億
|110.86億
|平均值
|106.33億
|109.09億
|114.61億
|中位數
|107.66億
|108.71億
|113.04億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.09
|0.33
|0.10
|-0.58
|-0.30
|營業收入
|84.79億
|76.52億
|89.59億
|104.18億
|107.34億
詳細資訊請看美股內頁：
巴西食品公司(BRFS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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