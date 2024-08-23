債市買氣強強滾 00687B百張大戶周增7%奪人氣王

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-23 12:47

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全球央行年會今晚登場，股市靜待聯準會的降息動向，這幾日殖利率已經提前反應降息預期，相較股市成交量偏低，債券 ETF 買盤依舊熱絡，還有新募集的債券 ETF 等著搶錢搶人，但長天期美債仍是最熱門標的，其中，國泰 20 年美債 (00687B-TW) 已追募 13 次，存續期間約 17 年，加上溢價幅度較低，近期特別受到富豪青睞。

根據統計，持有百張以上的大戶人數，近一周 (8/9~8/16) 暴增逾 7%，是規模千億級別的美債 ETF 中最多，加上 00687B 剛好是 9 月要除息的債券 ETF，盤中大單湧現，成功吸引想搭債券順風車的資金簇擁。

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近期債券 ETF 市場相當熱鬧，包括凱基 A 級公司債 ETF(00950B-TW)、群益優選非投等債 ETF(00953B-TW)、兆豐美國企業優選投資級公司債 ETF(00957B-TW)、永豐 15 年期以上 ESG 投資等級美元銀行債 ETF(00958B-TW) 、大華銀 15 年期以上 BBB 投資等級美國公司債券 ETF(00959B-TW) 等，近月來陸續開募，希望搶在降息前鎖定高利率，並掌握降息後可望帶來的資本利得。

國泰 20 年美債基金經理人江宇騰表示，隨著美國經濟數據峰迴路轉，就業、製造業相關數據強勁，通膨數據也已持續穩定回落、加上消費者支出仍穩健，增添市場對經濟強韌的信心，打消美國走入衰退的疑慮，最新收盤的 10 年期美債殖利率反彈 0.05%，收在 3.85%，吸引前波獲利了結的債市資金再度回流。

市場專家表示，選擇債券 ETF 時，不用考慮新舊問題，主要差在價格或是否有收益平準金的規格。以上半年的高股息 ETF 募集風潮來說，因指數編製規則相似，導致多檔新成立的 ETF 成分股重複，才有新的會幫舊的抬轎，拉高已成立 ETF 的價位，造成多檔個股出現價格過高的疑慮，但債券 ETF 主要還是看「配息表現」、「溢價問題」，前者要等上市後真正配息數次才能驗證，後者則是公開資訊。

而以此時此刻的環境背景正是降息前最後一哩路來看，低溢價的長天期美債是最佳的選擇，低溢價代表沒有買貴的問題、長天期債券的殖利率和降息碼數環環相扣，降越多碼，長天期美債的價格彈升幅度會較短天期的多出數倍以上。