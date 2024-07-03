Skydance重啟收購談判 達成17.5億美元收購協議 派拉蒙盤後飆漲8%

兩家公司曾進行過談判，但討論已於上個月結束。根據《華爾街日報》引述知情人士的消息報導，雙方重新啟動合併交易的談判，Skydance 將支付 17.5 億美元收購 Shari Redstone 旗下的全國娛樂公司 (National Amusements)，然後與派拉蒙合併，但雙方同意有 45 天的期限，在此期間其他投標者可以提交報價。