Skydance重啟收購談判 達成17.5億美元收購協議 派拉蒙盤後飆漲8%
鉅亨網編譯許家華 2024-07-03 08:26
派拉蒙全球公司 (PARA-US) 周二 (2 日) 盤後股價一度飆升 9%，係因報導稱派拉蒙公司已與 Skydance Media 達成初步合併協議。
兩家公司曾進行過談判，但討論已於上個月結束。根據《華爾街日報》引述知情人士的消息報導，雙方重新啟動合併交易的談判，Skydance 將支付 17.5 億美元收購 Shari Redstone 旗下的全國娛樂公司 (National Amusements)，然後與派拉蒙合併，但雙方同意有 45 天的期限，在此期間其他投標者可以提交報價。
根據報導，該交易將由派拉蒙董事會的特別委員會進行審查。
派拉蒙還擁有哥倫比亞廣播公司 (CBS) 以及尼克兒童頻道 (Nickelodeon) 和 MTV 等有線電視頻道。
根據《華爾街日報》報導，David Ellison 旗下的 Skydance 幾個月來一直在尋求收購派拉蒙的交易，但主要的癥結在於該交易必須得到 Redstone 以外大多數股東的批准。報導稱，全國娛樂公司這次沒有要求這樣做。
截稿前確認，派拉蒙全球公司周二收漲 5.72%，盤後再大漲近 8%，報每股 11.57 美元。
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