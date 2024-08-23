鉅亨速報 - Factset 最新調查：勤誠(8210-TW)EPS預估上修至15.19元，預估目標價為337.5元
鉅亨網新聞中心 2024-08-23 08:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對勤誠(8210-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.92元上修至15.19元，其中最高估值18.16元，最低估值12.8元，預估目標價為337.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|18.16(16.22)
|24.46
|31.98
|最低值
|12.8(12.8)
|17.26
|31.98
|平均值
|15.26(14.94)
|19.25
|31.98
|中位數
|15.19(14.92)
|18.8
|31.98
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|18,334,230
|25,007,010
|32,032,910
|最低值
|13,351,000
|17,295,000
|32,032,910
|平均值
|15,153,690
|19,197,720
|32,032,910
|中位數
|14,674,000
|18,536,000
|32,032,910
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9.03
|8.32
|5.62
|8.16
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|11,247,258
|10,557,701
|9,423,020
|7,544,545
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8210/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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