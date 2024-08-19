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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：勤誠(8210-TW)EPS預估上修至14.82元，預估目標價為330元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 12:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對勤誠(8210-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.71元上修至14.82元，其中最高估值16.22元，最低估值12.8元，預估目標價為330元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年
最高值16.22(16.22)19.15
最低值12.8(12.8)17.26
平均值14.85(14.76)18.38
中位數14.82(14.71)18.51

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年
最高值16,301,00019,083,000
最低值13,351,00017,295,000
平均值14,756,13018,229,500
中位數14,635,00018,280,500

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS9.038.325.628.16
營業收入
(單位：新台幣千元)		11,247,25810,557,7019,423,0207,544,545

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8210/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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