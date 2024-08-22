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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至8.96元，預估目標價為274元

鉅亨網新聞中心 2024-08-22 16:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對美利達(9914-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.02元下修至8.96元，其中最高估值9.66元，最低估值8.33元，預估目標價為274元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值9.66(11.64)12.7515.24
最低值8.33(8.33)10.2912.74
平均值8.91(9.12)11.8314.01
中位數8.96(9.02)12.2114.05

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值34,977,00038,976,00041,105,000
最低值31,038,00033,683,05036,171,000
平均值32,450,97036,439,63038,960,900
中位數32,566,76036,223,62039,392,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS5.6611.3415.5513.36
營業收入
(單位：新台幣千元)		27,261,11737,003,08229,391,18327,072,342

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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