鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至8.96元，預估目標價為274元
鉅亨網新聞中心 2024-08-22 16:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對美利達(9914-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.02元下修至8.96元，其中最高估值9.66元，最低估值8.33元，預估目標價為274元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|9.66(11.64)
|12.75
|15.24
|最低值
|8.33(8.33)
|10.29
|12.74
|平均值
|8.91(9.12)
|11.83
|14.01
|中位數
|8.96(9.02)
|12.21
|14.05
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|34,977,000
|38,976,000
|41,105,000
|最低值
|31,038,000
|33,683,050
|36,171,000
|平均值
|32,450,970
|36,439,630
|38,960,900
|中位數
|32,566,760
|36,223,620
|39,392,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.66
|11.34
|15.55
|13.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|27,261,117
|37,003,082
|29,391,183
|27,072,342
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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