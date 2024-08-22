海龍離岸風電氣體外洩事故 東元：優先協助傷者並承擔責任

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-22 18:10

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東元 (1504-TW) 今 (22) 日針對海龍離岸風電計畫彰化案場，發生氣體外洩工安事故做出最新回應，指出東元會全力協助受傷施工人員，也會承擔相對應的責任，未來是否影響影響風電案場接單，仍需評估。

東元今天出席 AI 產業鏈主題式業績發表會，針對海龍離岸風電計畫彰化案場意外的後續處理，發言人簡世雄表示，現階段最重要的就是優先照顧受傷員工，並全力協助受傷員工，後續東元也會承擔相對應的責任。

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不過簡世雄也不諱言，發生相關意外對於為來風電案場接單的影響在所難免，後續仍待評估。

發生意外的案場目前全面停工，對於何時復工，簡世雄則表示，時間點目前還未確定，待主管機關同意後才可復工。簡世雄補充，停工期間會視其他案場的人力需求，調整人力配置。