海龍離岸風電驚傳工安事故 承包商東元：已全數撤離
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-20 14:19
海龍離岸風電彰化案場今 (20) 日上午 10 點左右，驚傳發生消防氣體外洩意外，導致 14 名工人吸入送醫，承包案場工程東元 (1504-TW) 也發布聲明指出，已在第一時間報案處理，並立刻清點現場人數且全數撤離，其中 3 名意識不清的傷者也在急救後均恢復呼吸心跳。
海龍離岸風電計畫的彰化案場，今天上午驚傳工安事故，承包案場的東元指出，工地現場疑似有消防用的二氧化碳鋼瓶氣體外洩，導致 14 名工人吸入受傷或感到不適，現場主管也在第一時間報案，將受傷工人分別送往彰化秀傳醫院、彰化基督教醫院、和童綜合醫院急救，其中 3 人意識不清，所幸經過搶救均恢復呼吸心跳。
彰化縣消防局在接獲報案後，約 30 分鐘趕至現場，目前正在釐清事故原因。東元也於事故發生後，立刻清點現場人數，且已全數安全撤離。
東元於 2021 年與海龍離岸風電計畫簽署離岸風場陸域降壓站統包工程優先承攬協議，並在 2022 年正式簽約，此項合作涵蓋陸域降壓站及相關設備與陸纜建置，預計在今年及 2025 年分別併網海龍 2A(300MW)、海龍 2B(232MW) 以及 3 號風場 (512MW) ，建置容量達 1044MW。
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