海龍離岸風電驚傳工安事故 承包商東元：已全數撤離

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-20 14:19

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海龍離岸風電彰化案場今 (20) 日上午 10 點左右，驚傳發生消防氣體外洩意外，導致 14 名工人吸入送醫，承包案場工程東元 (1504-TW) 也發布聲明指出，已在第一時間報案處理，並立刻清點現場人數且全數撤離，其中 3 名意識不清的傷者也在急救後均恢復呼吸心跳。

海龍離岸風電計畫的彰化案場，今天上午驚傳工安事故，承包案場的東元指出，工地現場疑似有消防用的二氧化碳鋼瓶氣體外洩，導致 14 名工人吸入受傷或感到不適，現場主管也在第一時間報案，將受傷工人分別送往彰化秀傳醫院、彰化基督教醫院、和童綜合醫院急救，其中 3 人意識不清，所幸經過搶救均恢復呼吸心跳。

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彰化縣消防局在接獲報案後，約 30 分鐘趕至現場，目前正在釐清事故原因。東元也於事故發生後，立刻清點現場人數，且已全數安全撤離。