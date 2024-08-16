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鉅亨速報

盤後速報 - 巨大(9921)下週(8月23日)除息5元，預估參考價234.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-16 17:05


巨大(9921-TW)下週(8月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

以今日(8月16日)收盤價239.50元計算，預估參考價為234.5元，息值合計為5.0元，股息殖利率2.09%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

巨大(9921-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為自行車及零配件製造、加工與銷售。近5日股價上漲5.13%，集中市場加權指數上漲4.91%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/23 239.50 5.0 2.09% 0.0
2023/08/25 203.0 7.8 3.84% 0.0
2022/08/19 265.0 10.0 3.77% 0.0
2021/08/23 306.0 8.0 2.61% 0.0
2020/08/21 300.0 4.6 1.53% 0.0

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