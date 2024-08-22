盤後速報 - 三芳(1307)次交易(23)日除息1.5元，參考價31.15元
鉅亨網新聞中心 2024-08-22 17:05
三芳(1307-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
首日參考價為31.15元，相較今日收盤價32.65元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.59%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/23
|32.65
|1.5
|4.59%
|0.0
|2023/07/03
|26.0
|0.8
|3.08%
|0.0
|2022/07/07
|19.8
|0.5
|2.53%
|0.0
|2021/08/26
|21.7
|0.5
|2.3%
|0.0
|2020/08/27
|21.85
|0.8
|3.66%
|0.0
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