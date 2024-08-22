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鉅亨速報

盤後速報 - 三芳(1307)次交易(23)日除息1.5元，參考價31.15元

鉅亨網新聞中心 2024-08-22 17:05


三芳(1307-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

首日參考價為31.15元，相較今日收盤價32.65元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.59%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/23 32.65 1.5 4.59% 0.0
2023/07/03 26.0 0.8 3.08% 0.0
2022/07/07 19.8 0.5 2.53% 0.0
2021/08/26 21.7 0.5 2.3% 0.0
2020/08/27 21.85 0.8 3.66% 0.0

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