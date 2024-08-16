盤後速報 - 三芳(1307)下週(8月23日)除息1.5元，預估參考價31.15元
鉅亨網新聞中心 2024-08-16 17:05
三芳(1307-TW)下週(8月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(8月16日)收盤價32.65元計算，預估參考價為31.15元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.59%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
三芳(1307-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為聚氨基甲酸加工品之製銷事項不織布起毛布加工品製銷染整事項。聚氯乙烯加工之製銷事項塑膠加工品生產技術研究改良事項。各種皮革加工之製銷事項有關事業之投資經營事項。近5日股價上漲6.09%，集中市場加權指數上漲4.91%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/23
|32.65
|1.5
|4.59%
|0.0
|2023/07/03
|26.0
|0.8
|3.08%
|0.0
|2022/07/07
|19.8
|0.5
|2.53%
|0.0
|2021/08/26
|21.7
|0.5
|2.3%
|0.0
|2020/08/27
|21.85
|0.8
|3.66%
|0.0
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