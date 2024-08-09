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鉅亨速報

盤中速報 - 塑膠工業類股表現強勁，漲幅2.18%，總成交額10.47億

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 10:34


台股今日塑膠工業類股表現強勁，09日10:34相關指數上漲2.18%，總成交額10.47億元，大盤占比0.46%。

該產業上漲家數19、下跌家數1、平盤家數0。領漲個股三芳(1307-TW)09日10:33股價上漲1.9元，報33.1元，漲幅6.09%。

塑膠工業近5日下跌8.04%，集中市場加權指數下跌7.83%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 塑膠工業 集中市場加權指數
近一週 -8.04% -7.83%
近一月 -6.95% -12.6%
近三月 -17.8% +0.82%
近六月 -21.54% +15.33%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21520.153.11%
三芳33.26.41%

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