盤中速報 - 塑膠工業類股表現強勁，漲幅2.18%，總成交額10.47億
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 10:34
台股今日塑膠工業類股表現強勁，09日10:34相關指數上漲2.18%，總成交額10.47億元，大盤占比0.46%。
該產業上漲家數19、下跌家數1、平盤家數0。領漲個股三芳(1307-TW)09日10:33股價上漲1.9元，報33.1元，漲幅6.09%。
塑膠工業近5日下跌8.04%，集中市場加權指數下跌7.83%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|塑膠工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-8.04%
|-7.83%
|近一月
|-6.95%
|-12.6%
|近三月
|-17.8%
|+0.82%
|近六月
|-21.54%
|+15.33%
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