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鉅亨速報

盤後速報 - 永豐優息存股(00907)次交易(23)日除息0.33元，參考價15.84元

鉅亨網新聞中心 2024-08-22 17:05


永豐優息存股(00907-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.33元。

首日參考價為15.84元，相較今日收盤價16.17元，息值合計為0.33元，股息殖利率2.04%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/23 16.17 0.33 2.04% 0.0
2024/06/25 16.86 0.33 1.96% 0.0
2024/04/22 14.86 0.141 0.95% 0.0
2024/02/26 14.75 0.141 0.96% 0.0
2023/12/18 14.88 0.141 0.95% 0.0

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