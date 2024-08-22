盤後速報 - 永豐優息存股(00907)次交易(23)日除息0.33元，參考價15.84元
鉅亨網新聞中心 2024-08-22 17:05
永豐優息存股(00907-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.33元。
首日參考價為15.84元，相較今日收盤價16.17元，息值合計為0.33元，股息殖利率2.04%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/23
|16.17
|0.33
|2.04%
|0.0
|2024/06/25
|16.86
|0.33
|1.96%
|0.0
|2024/04/22
|14.86
|0.141
|0.95%
|0.0
|2024/02/26
|14.75
|0.141
|0.96%
|0.0
|2023/12/18
|14.88
|0.141
|0.95%
|0.0
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