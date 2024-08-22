盤後速報 - 立端(6245)下週(8月29日)除息4.25元，預估參考價92.95元
鉅亨網新聞中心 2024-08-22 17:05
立端(6245-TW)下週(8月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.25元。
以今日(8月22日)收盤價97.20元計算，預估參考價為92.95元，息值合計為4.25元，股息殖利率4.37%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
立端(6245-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為電腦及其週邊設備及電子零件材料之製造加工買賣.。電腦軟體設計開發買賣業務.。企業電腦化顧問業務及有關資訊處理服務業務.。近5日股價上漲4.14%，櫃買市場加權指數上漲3.13%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/29
|97.20
|4.25
|4.37%
|0.0
|2022/08/29
|71.3
|3.0
|4.21%
|0.0
|2021/08/25
|53.1
|3.3283
|6.27%
|0.0
|2020/08/17
|57.4
|2.801
|4.88%
|0.0
|2019/08/05
|76.7
|2.0
|2.61%
|0.8
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