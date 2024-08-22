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鉅亨速報

盤後速報 - 立端(6245)下週(8月29日)除息4.25元，預估參考價92.95元

鉅亨網新聞中心 2024-08-22 17:05


立端(6245-TW)下週(8月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.25元。

以今日(8月22日)收盤價97.20元計算，預估參考價為92.95元，息值合計為4.25元，股息殖利率4.37%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

立端(6245-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為電腦及其週邊設備及電子零件材料之製造加工買賣.。電腦軟體設計開發買賣業務.。企業電腦化顧問業務及有關資訊處理服務業務.。近5日股價上漲4.14%，櫃買市場加權指數上漲3.13%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/29 97.20 4.25 4.37% 0.0
2022/08/29 71.3 3.0 4.21% 0.0
2021/08/25 53.1 3.3283 6.27% 0.0
2020/08/17 57.4 2.801 4.88% 0.0
2019/08/05 76.7 2.0 2.61% 0.8

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集中市場加權指數22148.83-0.40%
立端97.2-0.82%

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加權指數法興(售) 槓桿4.94

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