盤後速報 - 伍豐(8076)下週(8月29日)除息0.8元，預估參考價33.1元
鉅亨網新聞中心 2024-08-22 17:05
伍豐(8076-TW)下週(8月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。
以今日(8月22日)收盤價33.90元計算，預估參考價為33.1元，息值合計為0.8元，股息殖利率2.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
伍豐(8076-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為微電腦. 商用電腦及裝備(印表機.顯示器.終端機)之配備。有關電腦硬體及軟體程式之研究開發設計業務。有關前各項產品及零件之進出口業務。近5日股價上漲0.44%，櫃買市場加權指數上漲3.13%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/29
|33.90
|0.8
|2.36%
|0.0
|2023/08/29
|32.2
|0.7
|2.17%
|0.3
|2022/08/30
|33.25
|0.3
|0.9%
|0.7
|2021/09/22
|30.2
|0.5
|1.66%
|0.0
|2020/08/20
|30.15
|0.2622
|0.87%
|0.7463
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