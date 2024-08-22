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鉅亨速報

盤後速報 - 伍豐(8076)下週(8月29日)除息0.8元，預估參考價33.1元

鉅亨網新聞中心 2024-08-22 17:05


伍豐(8076-TW)下週(8月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。

以今日(8月22日)收盤價33.90元計算，預估參考價為33.1元，息值合計為0.8元，股息殖利率2.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

伍豐(8076-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為微電腦. 商用電腦及裝備(印表機.顯示器.終端機)之配備。有關電腦硬體及軟體程式之研究開發設計業務。有關前各項產品及零件之進出口業務。近5日股價上漲0.44%，櫃買市場加權指數上漲3.13%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/29 33.90 0.8 2.36% 0.0
2023/08/29 32.2 0.7 2.17% 0.3
2022/08/30 33.25 0.3 0.9% 0.7
2021/09/22 30.2 0.5 1.66% 0.0
2020/08/20 30.15 0.2622 0.87% 0.7463

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集中市場加權指數22148.83-0.40%
伍豐33.9-0.73%

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加權指數法興(售) 槓桿4.94

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