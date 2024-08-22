盤後速報 - 高僑(6234)下週(8月29日)除息0.65元，預估參考價26.25元
鉅亨網新聞中心 2024-08-22 17:05
高僑(6234-TW)下週(8月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.65元。
以今日(8月22日)收盤價26.90元計算，預估參考價為26.25元，息值合計為0.65元，股息殖利率2.42%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
高僑(6234-TW)所屬產業為光電業，主要業務為自動化輸送及倉儲設備。產業專業自動化機器及各類腔體組裝。精密微型鑽頭。近5日股價上漲1.92%，櫃買市場加權指數上漲3.13%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/29
|26.90
|0.65
|2.42%
|0.0
|2023/09/04
|34.9
|0.9
|2.58%
|0.0
|2022/08/16
|19.4
|0.75
|3.87%
|0.0
|2021/09/02
|20.95
|0.6
|2.86%
|0.0
|2020/08/27
|27.15
|0.39
|1.44%
|0.81
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