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鉅亨速報

盤後速報 - 高僑(6234)下週(8月29日)除息0.65元，預估參考價26.25元

鉅亨網新聞中心 2024-08-22 17:05


高僑(6234-TW)下週(8月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.65元。

以今日(8月22日)收盤價26.90元計算，預估參考價為26.25元，息值合計為0.65元，股息殖利率2.42%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

高僑(6234-TW)所屬產業為光電業，主要業務為自動化輸送及倉儲設備。產業專業自動化機器及各類腔體組裝。精密微型鑽頭。近5日股價上漲1.92%，櫃買市場加權指數上漲3.13%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/29 26.90 0.65 2.42% 0.0
2023/09/04 34.9 0.9 2.58% 0.0
2022/08/16 19.4 0.75 3.87% 0.0
2021/09/02 20.95 0.6 2.86% 0.0
2020/08/27 27.15 0.39 1.44% 0.81

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高僑26.91.13%

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