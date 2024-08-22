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鉅亨速報

盤後速報 - 競國(6108)下週(8月29日)除息0.5元，預估參考價19.55元

鉅亨網新聞中心 2024-08-22 17:05


競國(6108-TW)下週(8月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(8月22日)收盤價20.05元計算，預估參考價為19.55元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.49%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

競國(6108-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板製造及買賣。近5日股價下跌1.72%，集中市場加權指數上漲0.96%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/29 20.05 0.5 2.49% 0.0
2023/08/24 20.05 0.5 2.49% 0.0
2022/08/25 17.65 1.05 5.95% 0.0
2021/08/25 22.0 0.5 2.27% 0.0
2020/07/08 23.3 1.6 6.87% 0.0

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集中市場加權指數22148.83-0.40%
競國20.050.25%

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