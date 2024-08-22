盤後速報 - 競國(6108)下週(8月29日)除息0.5元，預估參考價19.55元
鉅亨網新聞中心 2024-08-22 17:05
競國(6108-TW)下週(8月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(8月22日)收盤價20.05元計算，預估參考價為19.55元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.49%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
競國(6108-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板製造及買賣。近5日股價下跌1.72%，集中市場加權指數上漲0.96%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/29
|20.05
|0.5
|2.49%
|0.0
|2023/08/24
|20.05
|0.5
|2.49%
|0.0
|2022/08/25
|17.65
|1.05
|5.95%
|0.0
|2021/08/25
|22.0
|0.5
|2.27%
|0.0
|2020/07/08
|23.3
|1.6
|6.87%
|0.0
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