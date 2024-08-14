〈台股開盤〉權值三雄、PCB、營建股帶頭衝 大漲逾300點收復2萬2

台股今 (14) 日早盤再攻高，大漲逾 300 點，盤中最高漲至 22108.02 點，收復 22000 點關卡，預估成交量 4500 億元，較昨 (13) 日放大。權值股今天持續撐盤，包含台積電、鴻海及聯發科走強，PCB、營將族群也紛紛表態。