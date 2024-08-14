〈台股開盤〉權值三雄、PCB、營建股帶頭衝 大漲逾300點收復2萬2
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-14 09:38
台股今 (14) 日早盤再攻高，大漲逾 300 點，盤中最高漲至 22108.02 點，收復 22000 點關卡，預估成交量 4500 億元，較昨 (13) 日放大。權值股今天持續撐盤，包含台積電、鴻海及聯發科走強，PCB、營將族群也紛紛表態。
權值股今天普遍走揚，台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW) 漲逾 1%，鴻海 (2317-TW) 漲勢較為強勁，漲逾 2%。昨天表現較弱的日月光 (3711-TW) 今天強勢表態，漲逾 4%，台達電 (2308-TW) 則漲約 1%。
PCB 族群今天有所表現，達邁 (3645-TW) 漲逾半根停板，漲幅達 8%，銘旺科 (2429-TW) 漲逾 3%，燿華 (2367-TW)、易華電 (6552-TW)、圓欲 (6835-TW)、德宏 (5475-TW)、台光電 (2383-TW) 以及競國 (6108-TW) 都有 1 至 2% 的漲幅。
營建類股同樣紅通通，皇翔 (2545-TW) 強攻漲停鎖住 65.3 元，欣巴巴 (9906-TW)、潤弘 (2597-TW) 漲逾半根停板，皇昌 (2543-TW)、華友聯 (1436-TW) 及太設 (2506-TW) 漲逾 4%，國揚 (2505-TW)、聯上發 (2537-TW)、愛山林 (2540-TW)、遠雄 (5522-TW)、三地開發 (1438-TW)、宏盛 (2534-TW) 與華固 (2548-TW) 皆漲逾 3%。
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