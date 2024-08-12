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鉅亨速報

盤中速報 - 零組件業類股表現強勁，漲幅2.76%，總成交額34.35億

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 09:19


台股今日電子零組件業類股表現強勁，12日09:19相關指數上漲2.76%，總成交額34.35億元，大盤占比7.72%。

該產業上漲家數90、下跌家數5、平盤家數4。領漲個股競國(6108-TW)12日09:17股價上漲1.65元，報18.5元，漲幅9.79%。

零組件業近5日下跌2.23%，集中市場加權指數下跌0.78%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 零組件業 集中市場加權指數
近一週 -2.23% -0.78%
近一月 -12.76% -11.98%
近三月 +1.28% +3.67%
近六月 +9.69% +18.64%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21779.931.45%
競國18.59.79%

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