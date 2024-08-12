盤中速報 - 零組件業類股表現強勁，漲幅2.76%，總成交額34.35億
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 09:19
台股今日電子零組件業類股表現強勁，12日09:19相關指數上漲2.76%，總成交額34.35億元，大盤占比7.72%。
該產業上漲家數90、下跌家數5、平盤家數4。領漲個股競國(6108-TW)12日09:17股價上漲1.65元，報18.5元，漲幅9.79%。
零組件業近5日下跌2.23%，集中市場加權指數下跌0.78%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|零組件業
|集中市場加權指數
|近一週
|-2.23%
|-0.78%
|近一月
|-12.76%
|-11.98%
|近三月
|+1.28%
|+3.67%
|近六月
|+9.69%
|+18.64%
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