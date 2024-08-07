中元採買刷卡成長3倍 一銀攜手4大量販、2大外送加碼57％神回饋
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-07 10:34
量販年度最大檔中元節檔期開跑，也是信用卡使用高峰，如第一銀行該檔期簽帳金額占量販類全年的 20％，其中全聯及家樂福等大型超市量販的簽帳金額更達其他月份 3 倍之多；第一銀行信用卡今年再與量販超市及外送平台合作，推出最高 57％回饋，全面搶攻普渡商機。
每週六、日持一銀信用卡至全聯福利中心實體店面刷卡或使用 PX PAY / 全支付綁定一銀卡至全聯消費，單筆滿 1200 元贈 360 點全聯福利點；於家樂福、大潤發及愛買三大量販持一銀卡消費，除了特定商品享分期零利率，更能再拿滿額禮，以愛買為例，在會員 9 折日單筆消費滿 2000 元，不僅可享有 9 折回饋 (回饋金額以現金抵用券贈送)，還可再獲得一銀加碼的 100 元現金抵用券，相當於普渡採買直接打 85 折。
賣場購物不想大包小包扛回家，卡友亦可至 Uber Eats 及 foodpanda 兩大外送平台隨點即送；即日起，Uber Eats 及 foodpanda 新戶輸入第一銀行卡友專屬優惠序號即享 5 折優惠 (有最高折抵上限)，登錄一銀「美食外送」活動搭配「iLEO 信用卡」，完成指定任務最高可再享筆筆 7％回饋，總回饋率上看 57％。
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