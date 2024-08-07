中元採買刷卡成長3倍 一銀攜手4大量販、2大外送加碼57％神回饋

量販年度最大檔中元節檔期開跑，也是信用卡使用高峰，如第一銀行該檔期簽帳金額占量販類全年的 20％，其中全聯及家樂福等大型超市量販的簽帳金額更達其他月份 3 倍之多；第一銀行信用卡今年再與量販超市及外送平台合作，推出最高 57％回饋，全面搶攻普渡商機。

每週六、日持一銀信用卡至全聯福利中心實體店面刷卡或使用 PX PAY / 全支付綁定一銀卡至全聯消費，單筆滿 1200 元贈 360 點全聯福利點；於家樂福、大潤發及愛買三大量販持一銀卡消費，除了特定商品享分期零利率，更能再拿滿額禮，以愛買為例，在會員 9 折日單筆消費滿 2000 元，不僅可享有 9 折回饋 (回饋金額以現金抵用券贈送)，還可再獲得一銀加碼的 100 元現金抵用券，相當於普渡採買直接打 85 折。